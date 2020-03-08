قبل موقعة الوداد.. جاريدو يتعادل مع الأهلي

يتجدد اللقاء بين الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق الوداد المغربي، وفريقه السابق الأهلي، في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي 2019 - 2020.





قاد الإسباني جاريدو فريق الوداد المغربي للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما تخطي عقبة النجم الساحلي التونسي في الدور ربع النهائي للبطولة، بالفوز ذهابًا 2 / 0، والخسارة في لقاء الإياب بهدف دون رد.





بينما صعد الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال بعدما تفوق على ماميلودي صن داونز، حيث فاز عليه بهدفين دون رد في لقاء الذهاب بالقاهرة، وتعادل الفريقين 1 / 1 في جنوب إفريقيا.





ويستعرض " الفجر الرياضي " كشف حساب "جاريدو" مع الأهلي قبل مواجهاتهما المقبلة في دوري أبطال إفريقيا:-





خوان كارلوس جاريدو سبق وتولي القيادة الفنية للأهلي في 9 يوليو لعام 2014، وقاد الفريق الأحمر في 50 مباراة بمختلف البطولات، حقق 32 فوزًا، وخسر 8 مباريات، وتعادل في 10 مباريات، سجل لاعبو الفريق الأهلاوي تحت قيادته 60 هدفًا، واستقبلت شباكه 28 هدفًا.





نجح جاريدو في التتويج مع الأهلي بكأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولي في تاريخ النادي عام 2014، كما توج بكأس السوبر المصري على حساب فريق الزمالك بركلات الترجيح، وخسر لقب السوبر الإفريقي أمام وفاق سطيف الجزائري.





ورحل المدرب الإسباني عن تدريب الأهلي في مايو 2015 بسبب تراجع نتائج الفريق.





بعد رحيله عن الأهلي تولي خوان كارلوس جاريدو تدريب عدة أندية عربية أبرزها الاتفاق السعودي، والرجاء المغربي، والعين الإماراتي، والنجم الساحلي التونسي، وحقق نتائج وأرقام جيدة وحصد بعض البطولات، قبل أن يستقر به الحال مع نادي الوداد المغربي والذي تولي قيادته في 25 فبراير الماضي.





وسبق والتقي جاريدو مع النادي الأهلي في مباراتين خلال تدريب فريق النجم الساحلي ، في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، فاز الفريق التونسي بهدف نظيف في لقاء افتتاح دور المجموعات، بينما فاز المارد الأحمر بنفس النتيجة في لقاء الجولة الخامسة، وتأهل الفريقان سويًا لربع نهائي البطولة.





يذكر أن المدرب الإسباني رحل عن تدريب النجم الساحلي في فبراير الماضي بسبب تذبذب نتائج الفريق ودخوله في خلافات مع مجلس إدارة النادي التونسي.





وقاد جاريدو فريق الوداد المغربي في مباراتين، جاءت ضد فريق النجم الساحلي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، فاز في لقاء الذهاب 2 / 0، وخسر مباراة الإياب أمس السبت بهدف دون رد.



