عمال مصر: "كورونا" لا يمنع المرأة المصرية من الاحتفال بيومها العالمي

وجه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وسكرتارية المرأة العاملة والطفل بالاتحاد العام، التهنئة للمرأة المصرية بصفة عامة والعاملة بصفة خاصة، موضحًا أنها صوت ضمير الأمة النابض بعشق الوطن، والتي تثبت دوما أنها صمام آمان لمصر وشعبها العظيم.

وأضاف الاتحاد في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة اليوم الأحد: رغم حالة عدم الاستقرار النفسي والاجتماعي التي تشاهدها دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، فمن الطبيعي أن تشارك المرأة المصرية نساء العالم الاحتفال بهذا اليوم إلى جانب التضامن مع دول العالم من أجل مواجهة هذا المرض اللعين.



