وزيرة الصحة: السماح لراكبي باخرة الأقصر بمغادرة مصر في هذه الحالة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم عمل عزل ذاتي لمدة 14 يوما للحالات المخالطة لمصابي فيروس كورونا بالباخرة النيلية، وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، مع تقديم الخدمات الطبية لهم بشكل دوري، وقياس درجة الحرارة، ومتابعة أي احتياجات صحية لهم سواء السكر أو الضغط.





وأشارت هالة زايد، خلال لقاء خاص عبر فضائية "العربية"، اليوم الأحد، إلى أنه سيتم السماح للأجانب من راكبي الباخرة النيلية بمغادرة مصر خلال 24 ساعة إذا ثبت أن حالتهم سلبية.





وشددت وزيرة الصحة والسكان، على أنه لا توجد حالة تم تشخيصها بالأقصر عليها أعراض فيروس كورونا، ولكن يتم اكتشافهم بدون أعراض نتيجة النظام الصحي القوي في مصر يجعلنا نكتشف، ويتماثلوا للشفاء بدون أي تدخل طبي، وإنما مجرد ملاحظة بهم وإعادة التحليل لهم.



