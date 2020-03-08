هونج كونج تسجل ثالث وفاة لمصاب بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في هونج كونج، تسجيل ثالث وفاة لمصاب بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأحد.

وكانت السلطات في هونج كونج، قد أصدر تحذيرات "حمراء" بشأن السفر إلى كوريا الجنوبية بعد ما سجلت 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا والحصيلة ترتفع إلى 833.

وسجلت كوريا الجنوبية، حالة الوفاة الثامنة جراء فيروس كورونا في البلاد، كلاهما من مستشفى في تشيونغدو، وهي مقاطعة حيث ارتفعت الحالات المؤكدة في الأسابيع الأخيرة، إلى جانب دايجو القريبة.