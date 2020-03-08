التضامن تمد باب التقديم لحج الجمعيات إلى 19 مارس

وافقت نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي، على مد باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية حتى الخميس الموافق 19/3/2020، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين في التقديم والتسجيل على بوابة الحج.





جاء ذلك في ضوء الإستجابة لطلبات المديريات بمنح مهلة إضافية للمواطنين للتسجيل.





وأكدت القباج على أهمية قيام الإدارات الإجتماعية والمديريات بتذليل أي صعوبات لسرعة تسجيل المواطنين.





كانت وزارة التضامن الإجتماعي قد قررت فتح باب التقديم لحج الجمعيات خلال الفترة من 23/2/2020، حتى 10/3/2020.



