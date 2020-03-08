Advertisements
Advertisements
Advertisements

التضامن تمد باب التقديم لحج الجمعيات إلى 19 مارس

الأحد 08/مارس/2020 - 01:39 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
آيات عامر
Advertisements
وافقت نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي، على مد باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية حتى الخميس الموافق 19/3/2020، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين في التقديم والتسجيل على بوابة الحج.

جاء ذلك في ضوء الإستجابة لطلبات المديريات بمنح مهلة إضافية للمواطنين للتسجيل.

وأكدت القباج على أهمية قيام الإدارات الإجتماعية والمديريات بتذليل أي صعوبات لسرعة تسجيل المواطنين.

كانت وزارة التضامن الإجتماعي قد قررت فتح باب التقديم لحج الجمعيات خلال الفترة من 23/2/2020، حتى 10/3/2020.

وأكد أيمن عبدالموجود المدير التنفيذي للمؤسسة، على أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية لإختيار عدد 12 ألف فائز مع نهاية الشهر الحالي، وسيتم إعلان الأسعار للبرامج الأربعة المنفذة فور تحديد قيمة تذكرة الطيران.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر العمرة الحج التضامن

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

منذ ساعتين و 28 دقيقة

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

منذ أقل من ساعة

"مريض نفسي".. من هو الشاب المنتحر من أعلى هرم خوفو؟

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. البدري يضم 4 محترفين للمنتخب ويتجاهل 3 لاعبين

منذ ساعة و نصف

كيكي سيتين يطالب برشلونة بضم لاعب أرسنال

منذ 39 دقيقة

كارتيرون وجاريدو.. أصدقاء الأمس أعداء اليوم في نصف نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. انتحار شاب من فوق "هرم خفرع"

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يطلق رصاصة الرحمة على نجم الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. "تشريعية البرلمان" توافق على رفع الحصانة عن نائب متهم بالرشوة

منذ ساعة و 9 دقيقة

خزينة الزمالك تنتعش من الكاف

منذ ثلث ساعة

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ حوالي 4 ساعات

الرجاء غاضب من الزمالك قبل المواجهة المرتقبة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 15 ساعة

ريال مدريد يخطط لتكرار سيناريو 2016

منذ ساعتين و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

"التضامن": الإعلان عن أسعار حج الجمعيات خلال أسبوع

"التضامن" تكشف تفاصيل التقديم لحج الجمعيات الأهلية

التضامن: مد باب التقديم لحج الجمعيات حتى 14 مارس الجاري

"التضامن": استمرار فتح باب التقديم لحج الجمعيات حتى الخميس المقبل

المدير التنفيذي للحج بوزارة التضامن: 24 ألف متقدم حتى أمس (فيديو)

رسميًا.. إعلان موعد فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:20 م

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

10:01 ص

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

11:47 ص

عاجل.. البدري يضم 4 محترفين للمنتخب ويتجاهل 3 لاعبين

12:44 م

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status