متاجر التطبيقات ترفض البرامج المتعلقة بفيروس كورونا الغير رسمية

تعمل شركات التقنية التي تمتلك متجري التطبيقات الأبرز على إبقاء التطبيقات المتعلقة بتفشي COVID-19 أو فيروس كورونا تحت السيطرة وعدم نشر معلومات مضللة او غير رسمية عن فيروس كورونا، حيث تم الإبلاغ عن عدم امتلاك متجر Apple للتطبيقات، حتى تلك التي تم تصميمها جيدًا، والتي لا تنتمي إلى مؤسسة صحية رسمية، كما توجه شركة جوجل المستخدمين إلى التطبيقات الحالية ذات الصلة بالصحة على متجر جوجل بلاي.





ووفقًا لتقرير صادر عن CNBC، فإن شركة آبل ترفض التطبيقات المتعلقة بفيروس كورونا والتي لا تأتي من مؤسسات مثل الحكومات أو المستشفيات، وهذا من المفترض أن يوقف انتشار المعلومات الخاطئة عن الفيروس، والتي يمكن أن تصل إلى ثقة الناس بشكل أسرع من الفيروس نفسه.





كما تم دعم تقرير CNBC بواسطة هذه تغريدة للمطور Zachary Shakked، والذي يظهر رفض شركة Apple عرض تطبيقات تحتوي على معلومات عن فيروس كورونا.





وأضافت مصادر إلى CNBC بأن شركة آبل - Apple تقوم بتقييم "من أين تأتي البيانات الصحية وما إذا كان المطورون يمثلون مؤسسات يمكن أن يثق بها المستخدمون لنشر بيانات دقيقة، مثل الحكومات أو المؤسسات التي تركز على الصحة."





كما تنص إرشادات مراجعة متجر التطبيقات التابع إلى آبل على أن "التطبيقات التي تقدم خدمات في المجالات شديدة التنظيم (مثل الخدمات المصرفية والمالية والرعاية الصحية والسفر الجوي) أو التي تتطلب معلومات مستخدم حساسة يجب إرسالها بواسطة كيان قانوني التي توفر الخدمات، وليس من قبل مطور فردي. "





ومن ناحية أخرى لم يتم العثور على أي تطبيقات في متجر Google Play التابع لشركة جوجل، ترتبط بفيروس كورونا باستثناء قائمة التطبيقات المصممة لمساعدة المستخدمين على البقاء "آمنين ومستنير".





وتشمل القائمة التطبيق الرسمي لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بالإضافة إلى تطبيق الإسعافات الأولية التابع للصليب الأحمر الأمريكي.



