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وزيرة الصحة عن خطة مواجهة الكورونا: "هنملى مستشفى مستشفى"
الأحد 08/مارس/2020 - 01:38 م
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هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن هناك مستشفيات جاهزة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى الـ 27 محافظة.
وأشارت "هالة"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن استراتيجية الوزارة ليست ملىء كل المستشفيات بالحالات مرة واحدة، معقبة: "مش هنملى المستشفيات حسب الشكل الجغرافي.. هنملى مستشفى مستشفى".
وأضافت وزيرة الصحة، أنه لن يتم توزيع الحالات على كل مستشفيات العزل دفعة واحدة، وذلك حرصا على عدم انتشار العدوى بين الفرق الطبية والمواطنين.
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