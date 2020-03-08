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وزارة الداخلية تتكفل بإجراء عملية جراحية لمواطنة في أسيوط

الأحد 08/مارس/2020 - 01:38 م
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أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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تكفلت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بإجراء جراحة لمواطنة داخل مستشفى الشرطة بأسيوط.

كان قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية استجاب لملتمس "إحدى السيدات بمحافظة الوادي الجديد"، التي تحتاج لإجراء عملية جراحية لإستئصال المرارة ومساعدتها في تلقيها العلاج وإجراء الجراحة داخل مستشفى الشرطة.

على الفور تم التنسيق مع مديرية أمن الوادي الجديد، وإستقبال المريضة المذكورة بمستشفى الشرطة بأسيوط، وتم عرضها على الأطباء المتخصصين، وإجراء الفحوصات اللازمة لها تمهيدًا لعرضها على أحد الأطباء بقطاع الخدمات الطبية بالوزارة لمناظرة الحالة، لإجراء الجراحة اللازمة للمريضة المذكورة، والتي خضعت للمتابعة الطبية بالمستشفى إلى أن تتماثل للشفاء.

ولاقى ذلك إستحسان المواطنة المذكورة، التي تقدمت بالشكر لوزارة الداخلية على سرعة الإستجابة لملتمسهما وتوفير الرعاية الطبية لها.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الداخلية مستشفى الشرطة بوابة الفجر الفجر أسيوط

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