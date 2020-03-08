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استئناف مبادرة "مصر أمانة بين إيديك" لتوعية عمال الأقصر

الأحد 08/مارس/2020 - 01:36 م
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اللقاء
اللقاء
إسماعيل منطاوي
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استأنفت وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد، مبادرة "مصر أمانة بين إيديك"، بإطلاق مرحلتها الأولى التي تنظمها الوزارة، بمحافظة الأقصر، تحت رعاية وزير القوى العاملة، محمد سعفان؛ لتوعية أطرف العمل والإنتاج بالمخاطر والمشاكل التي تحيط بالوطن وتأثيرها على علاقات العمل وعجلة الإنتاج.

وجاء ذلك بحضور 252 عاملا وممثلين عن كافة القطاعات النقابية العمالية والشركات بالمحافظة من الشركاء الاجتماعية، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وقال وزير القوى العاملة، في رسالة للحضور: إن "مبادرة مصر أمانة بين ايديك" التي أطلقتها الوزارة طبقا لبروتوكول التعاون بينها، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة، لتنمية الموارد البشرية في المناطق الصناعية "كثيفة العمالة" على مستوى الجمهورية، برفع الوعي لدى أطراف العملية الاجتماعية "العمال وأصحاب الأعمال والحكومة"، وتستهدف 64 ألفا و905 منشآت، يعمل بها مليون و109 آلاف و339 عاملا.

وتابع أن الهدف من المبادرة هو التواصل مع أكبر قدر ممكن من العمال في أقل وقت، وأنها تأتي في إطار استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى حماية ورعاية القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية من خلال توعية طرفي علاقات العمل بحقوقهم وواجباتهم والمردود الإيجابي لذلك على زيادة الإنتاجية والقدرات التنافسية والتصديرية.

وبدأ اليوم، بمحاضرة بعنوان "الحريات النقابية في ظل قانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية وتعديلاته"، والتي أدارها عادل صبحي،  مدير عام الإدارة العامة لشون المنظمات النقابية، بحضور أمال لبيب، رئيسة الإدارة المركزية للموارد البشرية، وعبده هاشم، مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر، وسيد أحمد حامد، رئيس الاتحاد المحلي لعمال محافظتي قنا والأقصر، ومحمد النحاس، المسئول الإداري للمبادرة، وإيمان الشاطر المسئول المالي بالمبادرة، ورضا العربي، مساعد مستشار الوزير.

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وزير القوى العاملة وزارة القوى العاملة مصر أمانة بين إيديك محمد سعفان القوى العاملة

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