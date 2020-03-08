"ادبح زكي قدرة".. إفيهات اشتهر بها برنس السينما عادل أدهم

يحل اليوم 8 مارس ذكرى ميلاد صاحب لقب "البرنس" والذي دخل قلوب الجماهير بدون تأشيرة وبمصداقيته وهو الفنان القدير الراحل عادل أدهم.

أطلق عليه لقب شرير السينما لتقديمه أدوار الشر، ولكنه اشتهر بعدد من الافيهات التى مازالت خالدة فى ذهن جمهوره ويرددها حتى الآن.

ونرصد لكم بوابة "الفجر الفني" أشهر افيهات البرنس عادل أدهم، خلال مشواره الفني وتاريخه السينمائي

1- "خلصتي التعميرة يا اما"



من فيلم "الراقصة والطبال" بطولة أحمد زكي، نبيلة عبيد، نبيلة السيد، عن قصة إحسان عبدالقدوس، ومن إخراج أشرف فهمي، ويؤدي فيه دور ناصح، زوج أم الراقصة مباهج "نبيلة عبيد".

2- "ونتقابل بقى في جهنم أصلنا لو روحنا الجنة مش هنلاقى حد نعرفه"



قالها أايضًا من خلال فيلم "الراقصة والطبال".

3- "أنت اخترت الحب وأنا اخترت الفلوس علشان الفلوس تشتري الحب، هي هي ياصاحبي".



من فيلم الأشرار بطولة رشدي أباظة، ناهد شريف.

4- "أنا مش هستنى الحرام يجيلي.. من النهارده انا رايح للحرام"



من فيلم الحلال والحرام بطولة عادل أدهم، سمية الألفي، سهير رمزي، عبد المنعم إبراهيم، حاتم ذو الفقار، فريدة سيف النصر، تأليف فيصل ندا، ومن إخراج سيد سيف.

5- "القطط الحلوين مش محتاجين مسدس كفاية عليها تخربش"



من فيلم "حافية على جسر الذهب" بطولة ميرفت أمين، حسين فهمي، عادل أدهم، عبدالمنعم إبراهيم، نجوى فؤاد، عادل أدهم، مريم فخرالدين، أحمد توفيق، تأليف إبراهيم الورداني، وإخراج عاطف سالم.

6- "أهلًا يا قطة"



من أشهر افيهات عادل أدهم، وهي من خلال فيلم حافية على جسر الذهب.

7- "هنرقص دانس ياروح امك"



وهي من خلال احدى المشاهد في ففيلم "الفرن" ويكثر استخدامها مع رواد مواقع التواصل الإجتماعي بطولة معالي زايد، يونس شلبي.

8- " شعر ولا دقن ياروح امك"



قالها خلال أحداث فيلم "الشيطان يعظ" بطولة فريد شوقي، نور الشريف، نبيلة عبيد، كريمة مختار، توفيق الدقن، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار أحمد صالح، ومن إخراج أشرف فهمي.

9- " القانون بيقول.. من بنى لنفسه مسجد في برجه ميدفعش عوايد"



قالها عادل أدهم، خلال أحداث فيلم "برج المدابغ" بطولة يونس شلبي، يسرا، رغدة، فاروق الفيشاوي، نجوى فؤاد، تأليف نعمان عاشور، أحمد صالح، ومن إخراج أحمد السبعاوي.

10- "الراجل من حقه يتجوز 9"



من فيلم ثرثرة فوق النيل، بطولة عماد حمدي، أحمد رمزي، ميرفت أمين، ماجدة الخطيب، سهير رمزي، نعمت مختار، عايدة الشاعر، صلاح نظمي، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحور ممدوح الليثي، ومن إخراج حسين كمال

11- "ادبح يازكى قدرة"



من فيلم "السلخانة" بطولة مديحة كامل، سمير صبري، عادل أدهم، محمد رضا، سعيد عبد الغني، نجوى فؤاد، تأليف إسماعيل ولي الدين، ومن إخراج أحمد السبعاوي.

12- "هو دة الخطيب.. أهلًا بيبو"



من فيلم الفرن بطولة معالي زايد، يونس شلبي، عبد المنعم إبراهيم.