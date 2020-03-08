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كارول سماحة تحتفل باليوم العالمي للمرأة

الأحد 08/مارس/2020 - 01:32 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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أحتفلت الفنانة كارول سماحة، باليوم العالمي للمرأة، من خلال نشر مقطع فيديو لها من أغنيتها "المطلقة"، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت كارول، على مقطع الفيديو قائلة:"انا انا الحرة التي أبت أن تحكمها ورقة ما زالت صالحة للحب
فالروح فالروح عذراء يا حمقاه بمناسبة يوم المرأةالعالمي أستذكر معكم قصيدة المطلقة للشاعر علي المولى."،

وأضافت:"هذا العمل الذي سأفتخر به دائما في مسيرتي الفنية هو صرخة المرأة المطلقة والمستضعفة واقع تعيشه شريحة كبيرة من النساء في معظم المجتمعات العربية".

ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة اللبنانية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"انتي صوت المرأة" صوت رائع".

يذكر أن آخر أعمال كارول سماحة، أغنية "مش هعيش"، التي قدمتها على طريقة الفيديو كليب، وطرحتها بموقع الفيديوهات الشهير "يويتوب".
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الكلمات المفتاحية

يوم المراة اليوم العالمي للمرأة 2020

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