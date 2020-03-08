Advertisements
Advertisements
Advertisements

إليسا: "تاء التأنيث عم تغيّر التاريخ"

الأحد 08/مارس/2020 - 01:31 م
Advertisements
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
وجهت الفنانة إليسا رسالة لكل سيدة وفتاة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".


كتبت إليسا تغريدة قالت فيها:" كل عيد وأنتى عم تصنعي التاريخ بنضالك ويضل عندك القوة والقدرة على لتغيير كل عيد وتاء التأنيث عم تغيّر التاريخ وتثبت إنه ما في أي حاجز بيمنع المرأة عن اللي بدها ياه اليوم لإلِك وكل الإيام الجاية كمان".


وفي سياق آخر ، انتهت الفنانة اللبنانية إليسا من تسجيل أغنية جديدة لها تحمل اسم "بنحب الحياة" تتعاون فيها مع المنتج الفنى نصرمحروس، وأميرمحروس وألحان محمد رحيم.

والجدير بالذكر أن إليسا طرحت مؤخرًا أغنية "عم ثور" تضامنًا مع الشعب اللبناني، والأغنية من ألحان محمد رحيم،كلمات سهام الشعشاع.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. انتحار شاب من فوق "هرم خفرع"

منذ حوالي 6 ساعات

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يطلق رصاصة الرحمة على نجم الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

منذ أقل من ساعة

"مريض نفسي".. من هو الشاب المنتحر من أعلى هرم خوفو؟

منذ ساعتين و 26 دقيقة

ريال مدريد يخطط لتكرار سيناريو 2016

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. "تشريعية البرلمان" توافق على رفع الحصانة عن نائب متهم بالرشوة

منذ ساعة و 10 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

كيكي سيتين يطالب برشلونة بضم لاعب أرسنال

منذ 40 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 15 ساعة

كارتيرون وجاريدو.. أصدقاء الأمس أعداء اليوم في نصف نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و 15 دقيقة

الرجاء غاضب من الزمالك قبل المواجهة المرتقبة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

خزينة الزمالك تنتعش من الكاف

منذ ثلث ساعة

عاجل.. البدري يضم 4 محترفين للمنتخب ويتجاهل 3 لاعبين

منذ ساعة و نصف
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:20 م

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

10:01 ص

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

11:47 ص

عاجل.. البدري يضم 4 محترفين للمنتخب ويتجاهل 3 لاعبين

12:44 م

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status