إليسا: "تاء التأنيث عم تغيّر التاريخ"

وجهت الفنانة إليسا رسالة لكل سيدة وفتاة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".





كتبت إليسا تغريدة قالت فيها:" كل عيد وأنتى عم تصنعي التاريخ بنضالك ويضل عندك القوة والقدرة على لتغيير كل عيد وتاء التأنيث عم تغيّر التاريخ وتثبت إنه ما في أي حاجز بيمنع المرأة عن اللي بدها ياه اليوم لإلِك وكل الإيام الجاية كمان".





وفي سياق آخر ، انتهت الفنانة اللبنانية إليسا من تسجيل أغنية جديدة لها تحمل اسم "بنحب الحياة" تتعاون فيها مع المنتج الفنى نصرمحروس، وأميرمحروس وألحان محمد رحيم.



والجدير بالذكر أن إليسا طرحت مؤخرًا أغنية "عم ثور" تضامنًا مع الشعب اللبناني، والأغنية من ألحان محمد رحيم،كلمات سهام الشعشاع.