وزيرة الصحة: "بلاش بوس وأحضان علشان الكورونا"

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الالتزام أهم آداة للوقاية من انتشار أي أمراض معدية، وذلك أبرز ما استفادته من زيارتها للصين مؤخرًا.





وأوضحت في لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه يجب تجنب القبلات والأحضان، وهو ما يفعله العالم كله الآن، لتجنب انتشار فيروس الكورونا، مشددة على أهمية غسل اليدين بكثرة بالماء والصابون، وعدم ملامسة الفم والأنف والعين إلا بعد تطهير اليد.



