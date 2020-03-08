Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزيرة الصحة: "بلاش بوس وأحضان علشان الكورونا"

الأحد 08/مارس/2020 - 01:25 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الالتزام أهم آداة للوقاية من انتشار أي أمراض معدية، وذلك أبرز ما استفادته من زيارتها للصين مؤخرًا.

وأوضحت في لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه يجب تجنب القبلات والأحضان، وهو ما يفعله العالم كله الآن، لتجنب انتشار فيروس الكورونا، مشددة على أهمية غسل اليدين بكثرة بالماء والصابون، وعدم ملامسة الفم والأنف والعين إلا بعد تطهير اليد.

وأضافت أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر عرضة لمضاعفات المرض، ناصحة تلك الفئات بالجلوس في الأماكن المُشمسة والمفتوحة، والاهتمام بالتغذية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا الفجر الصحة

أخبار تهمك

كيكي سيتين يطالب برشلونة بضم لاعب أرسنال

منذ 40 دقيقة

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. انتحار شاب من فوق "هرم خفرع"

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

كارتيرون وجاريدو.. أصدقاء الأمس أعداء اليوم في نصف نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. البدري يضم 4 محترفين للمنتخب ويتجاهل 3 لاعبين

منذ ساعة و نصف

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 15 ساعة

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

منذ ساعتين و 30 دقيقة

ريال مدريد يخطط لتكرار سيناريو 2016

منذ ساعتين و 8 دقيقة

خزينة الزمالك تنتعش من الكاف

منذ ثلث ساعة

الأهلي يطلق رصاصة الرحمة على نجم الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

"مريض نفسي".. من هو الشاب المنتحر من أعلى هرم خوفو؟

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الرجاء غاضب من الزمالك قبل المواجهة المرتقبة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "تشريعية البرلمان" توافق على رفع الحصانة عن نائب متهم بالرشوة

منذ ساعة و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

الصحة تقدم نصائح للوقاية من الالتهابات التنفسيّة الحادّة الفيروسيّة خلال الشتاء

"البيئة" تنظم برنامجًا للوقاية من "فيروس كورونا" في وادي الدواسر

ما هو فيروس كورونا الذي انتشر في الصين وأعراضه وطرق الوقاية منه؟ .. وتعليق منظمة الصحة العالمية على هذا المرض

أستاذ أمراض صدرية: "كورونا" لا يصيب الأطفال

4 نصائح هامة تكشف عنها "الصحة" السعودية للوقاية من "كورونا"

نصائح مهمة للوقاية من فيروس كورونا والأمراض المعدية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:20 م

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

10:01 ص

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

11:47 ص

عاجل.. البدري يضم 4 محترفين للمنتخب ويتجاهل 3 لاعبين

12:44 م

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status