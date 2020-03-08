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بحوزته أسلحة نارية.. ضبط هارب من تنفيذ 5 أحكام بالجيزة

الأحد 08/مارس/2020 - 12:58 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، في إسقاط أحد العناصر الإجرامية الخطرة بمركز أوسيم، شمال المحافظة، وتبين أنه مطلوب التنفيذ عليه في 5 أحكام قضائية.

كانت أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تردد عاطل - سبق اتهامه في 7 قضايا - على منطقة سكنه في أوسيم، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 5 أحكام قضائية صادرة ضده.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه، وبحوزته بندقية خرطوش، 9 طلقات خرطوش من ذات العيار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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