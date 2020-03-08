بحوزته أسلحة نارية.. ضبط هارب من تنفيذ 5 أحكام بالجيزة

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، في إسقاط أحد العناصر الإجرامية الخطرة بمركز أوسيم، شمال المحافظة، وتبين أنه مطلوب التنفيذ عليه في 5 أحكام قضائية.

كانت أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تردد عاطل - سبق اتهامه في 7 قضايا - على منطقة سكنه في أوسيم، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 5 أحكام قضائية صادرة ضده.



