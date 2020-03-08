إغلاق 96 منشأة طبية خاصة مخالفة في المنيا

قال اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، إن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، أصدرت قرارات ترخيص لـ18 منشأة طبية خاصة، كما نفذت إغلاقا إداريا لـ 96 منشأة مخالفة.





جاء ذلك خلال المرور على (213) منشأة طبية خاصة مابين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل ضمن الحملات التفتيشية المكبرة التي تنفذها المديرية، بهدف إعادة الانضباط إلى المنظومة الصحية داخل تلك المنشآت الخاصة والحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم.





من جانبه، أوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل مديرية الصحة بالمنيا، أن قرارات الغلق جاءت لعدم وجود ترخيص عمل لهذه المنشآت الصحية، وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة.





وأضاف أن المدرية حررت 276 محضرا مخالفا للاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى إعدام 1365 كيلو، خلال حملة نفذتها المديرية بالتعاون مع مباحث التموين للوقوف على المنتجات المعروضة للمواطنين في الأسواق ومنافذ البيع والمنشآت الغذائية: "المصانع ــــــ الأسواق ــــ الباعة الجائلين"، ومعرفة مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية.