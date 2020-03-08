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ضبط شخصين ينقبان عن الذهب في البحر الأحمر

الأحد 08/مارس/2020 - 12:52 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين لقيامهما بالبحث والتنقيب غير المشروع عن خام الذهب، وبحوزتهما 15 طن من أحجار الكوارتز، بمنطقة البحر الأحمر.

البداية كانت بمرورقوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة مرسى بمديرية أمن البحر الأحمر، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط سيارة نقل مُحمل عليها كمية من أحجار الكوارتز التي تحوي خام الذهب، وزنت حوالي 15 طن، قيادة سائق مُقيم بدائرة مركز شرطة إسنا في الأقصر، وبرفقته عامل يحمل جنسية أجنبية.

وبمواجهتهما إعترفا بالبحث والتنقيب غير المشروع عن خام الذهب بدائرة القسم، وحيازتهم للمضبوطات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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