أيمن سليمان: استثمارات أدوات الدين وضعت مصر على خريطة الاستثمار العالمي





قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن إقبال المستثمرون على الاستثمار في أدوات الدين المحلية وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي.





وأضاف "سليمان" خلال تصريحات على هامش مؤتمر الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص الذي تنظمه الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي سيساعدها في جذب مستثمرون جدد من خلال المشاريع التي يستعد لطرحها على القطاع الخاص.





وعن الاتفاق الذي وقع مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، قال "سليمان" هذا الجهاز يمتلك كنوز.