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إندونيسيا تعلن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 6

الأحد 08/مارس/2020 - 12:37 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أعلنت السلطات في إندونيسيا، اليوم الأحد، أن شخصين آخرين أثبتا إصابتهما بفيروس كورونا، مما رفع عدد الحالات المؤكدة في البلاد إلى ست حالات.

وقال أحمد يوريانتو، المسؤول بوزارة الصحة في مؤتمر صحفي، إن أحد الإندونيسيين يبلغ من العمر 36 عامًا، وهو أحد أفراد طاقم السفينة "دايموند برنسيس" التي ترسو في اليابان حيث أُصيبت بالفيروس.

وأَافو "يوريانتو"، أن الإندونيسي الآخر، وهو رجل يبلغ من العمر 55 عامًا، أُصيب بالفيروس محليًا في جاكرتا.

وأكد، أن كلاهما في حالة مستقرة، وليس لديهم حمى، ولا يحتاجون إلى قطرات في الوريد، أو بالأكسجين، ولا يسعلون، ولا يعانون من البرد.

أبلغت إندونيسيا عن أول حالات الإصابة بها يوم الاثنين، وهي أم وابنتها تعيشان في منطقة ديبوك بالقرب من جاكرتا.

يوم الجمعة، أكدت إندونيسيا وجود شخصين آخرين في الثلاثينيات من العمر أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.
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