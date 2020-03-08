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عاجل.. البدري يضم 4 محترفين للمنتخب ويتجاهل 3 لاعبين

الأحد 08/مارس/2020 - 12:44 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
محمد جمال
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أعلن حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر قائمة اللاعبين المحترفين الذى سيخوضوا مباراتى توجو ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية، يومي 26 و29 مارس الجاري ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة.

واستقر البدري على 4 أسماء فقط وهم:

أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي )

أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليوناني)

محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي)

ويرسل محمد بركات مدير المنتخب الوطني الاستدعاء الرسمي للأندية لضم هؤلاء اللاعبين طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من الفيفا.

وينضم اللاعبون المحترفون إلى المعسكر يوم 23 من الشهر الجاري وهو موعد انطلاق المعسكر قبل 3 أيام فقط من مباراة توجو الرسمية بعد انتهاء ارتباط أنديتهم الخارجية بينما تجاهل البدري ضم محمد النني نجم بشكتاش التركي وعمرو وردة المحترف في الدوري اليوناني وأحمد المحمدي نجم أستون فيلا.

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محمد صلاح ليفربول الدوري الانجليزي اخبار الرياضة

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