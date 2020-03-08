محافظ الفيوم: إعداد الكوادر اللازمة لرفع كفاءة الجهاز الإداري

أعلنت محافظة الفيوم، فتح باب التقديم للالتحاق بالمبادرة القومية للمسئول الحكومي المحترف، بدءً من اليوم الأحد وحتى 22 من مارس، بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة، وإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية، تسهم فى تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.





وأوضح الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الإقليم، أن تلك المبادرة تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى إطار من التنسيق المتبادل مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، بشأن التطوير المؤسسي، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تزامنًا مع التحول الرقمي، لتنفيذ مشروعات تطوير الخدمات الحكومية بما يوفر بيئة عمل مناسبة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة، ووضع البرامج اللازمة التى تكفل حصول المواطن على الخدمة بالسرعة والجودة المناسبة.





وأكد "الأنصارى" حرص المحافظة على إعداد الكوادر اللازمة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظة بما يتوافق مع اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري، ضمن رؤية مصر 2030.