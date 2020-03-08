Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ الفيوم: إعداد الكوادر اللازمة لرفع كفاءة الجهاز الإداري

الأحد 08/مارس/2020 - 12:43 م
Advertisements
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
أعلنت محافظة الفيوم، فتح باب التقديم للالتحاق بالمبادرة القومية للمسئول الحكومي المحترف، بدءً من اليوم الأحد وحتى 22 من مارس، بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة، وإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية، تسهم فى تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. 

وأوضح الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الإقليم، أن تلك المبادرة تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى إطار من التنسيق المتبادل مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، بشأن التطوير المؤسسي، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تزامنًا مع التحول الرقمي، لتنفيذ مشروعات تطوير الخدمات الحكومية بما يوفر بيئة عمل مناسبة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة، ووضع البرامج اللازمة التى تكفل حصول المواطن على الخدمة بالسرعة والجودة المناسبة. 

وأكد "الأنصارى" حرص المحافظة على إعداد الكوادر اللازمة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظة بما يتوافق مع اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري، ضمن رؤية مصر 2030.
وأضاف أن المبادرة تهدف إلى رفع كفاءة موظفي الدولة وتطوير الفكر الاستراتيجي والمهارات القيادية والشخصية لهم، وإعداد مسئول حكومي على قدر عالٍ من الكفاءة والفاعلية. 

وقال: إن المستهدف من المبادرة العاملين في الجهاز الإداري بديوان عام المحافظة ومجالس المدن والوحدات المحلية، ومديريات الصحة والطب البيطري والتموين والطرق والنقل والإسكان والمرافق والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة والزراعة والمالية والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتنظيم والادارة.

جدير بالذكر أن شروط التقدم للالتحاق بالمبادرة هى: أن يكون المتقدم موظفًا حكوميًا بالمحافظة أو المديريات التابعة، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ، وألا يزيد السن عن 45 عامًا، وأن يكون المتقدم يتعامل مع جمهور، علمًا بأن التقدم من خلال الرابط التالي:
http:training.visitfayoum.net
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محافظ الفيوم كفاءة الجهاز الإداري الفجر

أخبار تهمك

ريال مدريد يخطط لتكرار سيناريو 2016

منذ أقل من ساعة

الرجاء غاضب من الزمالك قبل المواجهة المرتقبة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

"مريض نفسي".. من هو الشاب المنتحر من أعلى هرم خوفو؟

منذ ساعة و 16 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد موسى.. والديهي: يلا يا بطل

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. شوبير يدافع عن حسين الشحات: يحتاج لعملية جراحية

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. إصابة عماد متعب بجلطة في المخ

منذ حوالي 13 ساعة

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

عاجل.. انتحار شاب من فوق "هرم خفرع"

منذ حوالي 5 ساعات

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يطلق رصاصة الرحمة على نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. توجيهات مهمة لرئيس جامعة القاهرة بشأن كورونا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد.. شبورة ورياح وبرودة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يرد على شائعات إيقاف كهربا في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

موضوعات متعلقة

وزيرة التخطيط تطلق برنامج "المسئول الحكومى المحترف" للاستثمار في العنصر البشري

وظائف خالية في الحكومة المصرية

"التنظيم والإدارة": نولي أهمية خاصة للتدريب لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

"التخطيط" تختتم برنامج الموارد البشرية المتقدم "تقييم أداء الموظف"

نائب محافظ الإسكندرية يلتقي بالمرشحين لبرنامج "المسؤول الحكومي المحترف"

نائب محافظ الإسكندرية يشهد ختام المرحلة الأولى من تدريب "المبادرة القومية للمسئول الحكومي المحترف" (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:01 ص

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

11:47 ص

ريال مدريد يخطط لتكرار سيناريو 2016

12:09 م

"مريض نفسي".. من هو الشاب المنتحر من أعلى هرم خوفو؟

11:50 ص

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status