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ليلى علوي تحتفل باليوم العالمي للمرأة مع محاربات بهية

الأحد 08/مارس/2020 - 12:43 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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احتفلت الفنانة ليلى علوي، باليوم العالمي للمرأة مع محاربات بهية في متحف القوات الجوية، ونشرت مجموعة صور جديدة لها من خلال الأحتفال، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت علوي، على الصور قائلة:"من احتفال محاربات بهية باليوم العالمي للمرأة بمتحف القوات الجوية من تنظيم المهندسة زينب بشير وبحضور د مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة اللي حقيقي بباركلها على التكريم".

يذكر أن آخر أعمال ليلى علوي، فيلم "التاريخ السري لكوثر"، الذي لم يعرض حتى الآن، وشارك في البطولة الفنانة زينة وأحمد حاتم، ومن إخراج محمد امين.
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يوم المراة اليوم العالمي للمرأة 2020

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