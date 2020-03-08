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التشيك: يجب على إيطاليا منع مواطنيها من السفر لأوروبا

الأحد 08/مارس/2020 - 12:22 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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صرح أندريه بابيس، رئيس وزراء التشيك، اليوم الأحد، بأن إيطاليا يجب أن تمنع جميع مواطنيها من السفر إلى أوروبا من أجل كبح تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقال "بابيس" في التلفزيون التشيكي: "يجب على إيطاليا أن تمنع جميع مواطنيها من السفر إلى أوروبا، لأننا غير قادرين على طلب شيء من هذا القبيل داخل منطقة شنجن التي لا حدود لها بالاتحاد الأوروبي"، حسبما أودت وكالة "رويترز".

فرضت إيطاليا إغلاقًا فعليًا على سلسلة من شمالها الثري في وقت مبكر من اليوم الأحد، بما في ذلك العاصمة المالية ميلانو، في محاولة جديدة جذرية لمحاولة احتواء تفشي فيروس كورونا المتنامي بسرعة.

أبلغت الجمهورية التشيكية عن 26 حالة مؤكدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا اعتبارًا من مساء السبت، معظمها يشمل أشخاصًا إما يسافرون من إيطاليا أو على اتصال بشخص كان هناك.
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