ماذا طلبت ساندي من معجباتها في اليوم العالمي للمرأة؟

أطلقت المطربة ساندي، هاش تاج جديد "زاي التمثال" لأحتفال بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وذلك من خلال نشر صورة جديدة لها من أغنيتها "زاي التمثال"، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت ساندي، على الصورة قائلة: "النهارده يوم المرأة العالمي كل سنه وكل ست مبسوطه بنفسها ومحققه اللي نفسها فيه وعشان النهارده يوم مميز لكل البنات ف هستني منكم صوركم بفلتر سناب شات we can do it هتتصوروا بيه علي هاش تاج #زي_التمثال واحلي صور هنزلها مع صورتي".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور المطربة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"كل سنة وانتي طيبة" وأضاف آخر "كل عام وكلنا طيبين".



يذكر أن آخر أعمال ساندي، أغنية "كيس أسود"، والأغنية من ألبومها الجديد "اتنين في واحد"، والتي قدمتها على طريقة الفيديو كليب.