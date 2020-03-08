وزارة الرياضة: عودة الجمهور في الموسم الكروي المقبل (فيديو)

قال محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن هناك حالة إيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد أننا مقبلين عى مرحلة جديدة من نبذ العنف، والتعصب.





وأشار "فوزي"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن هناك دعم متبادل بين جماهير فريقي الأهلي والزمالك، واصفًا إياها بالحالة الجديدة لافتًا إلى أن وزارة الصحة أطلقت مبادرة "شجع صح" لتحفيز التشجيع الإيجابي في كل الألعاب.





وأضاف المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة أنه جاري دراسة عودة الجماهير للمدرجات بشكل قوي حاليا لعودتهم بداية من الموسم الكروي المقبل بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.







