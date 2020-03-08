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محافظ القاهرة: مصر لن تنسى أبنائها الشهداء

الأحد 08/مارس/2020 - 12:31 م
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اللقاء
اللقاء
إسماعيل منطاوي
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أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن مصر لن تنسى أبنائها الشهداء أبدًا لما قدموه من غالٍ ونفيس من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلد.

وجاء ذلك في كلمته خلال الاحتفال الذي أقامته المحافظة بمناسبة يوم الشهيد، الذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.

وأضاف "عبدالعال" أن جميع أجهزة الدولة وقيادتها السياسية حريصة على توفير أوجه الرعاية والاهتمام كافة بأبناء وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، وأن تاريخ الوطنية سيظل ذاكرًا ومسطرًا بحروف من نور لما قدموه من قدوة وضربوا أروع الأمثلة في الوطنية والعطاء وضحوا بأرواحهم من أجل مصر.

ومن ناحيته، قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية: إن الشهادة هي أرقى أنواع التضحية وهي تضع الشهيد في مصاف العظماء والقديسين يوم القيامة، وإن البذل والعطاء أمر يحتاج من الإنسان إلى تضحية كبيرة ومواقف شجاعة لهذا نقف إجلالا أمام الشهداء. 

وأورد أن الجميع يتساوى أمام الشهادة من أعظم القادة وأصغر الجنود، وتظل أسرة الشهيد تعيش دائما في ذكراه واحترام الشعب له لما قدمه من تضحيات لمصر. 

وأشار إلى أن مصر باركها الله حيث أنها ملتقى الديانات والثقافات والحضارات، وعلى أسوارها اندحرت موجات العدوان والإرهاب، وأن مصر الآن، بقيادة رجل من أنقى الرجال وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحاول أن تبني إصلاحا اقتصاديا مع حرب على الإرهاب.

وبدوره نوه اللواء أركان حرب نصر سالم، مستشار في أكاديمية ناصر العسكرية، بأن رسالتنا في يوم الشهيد هي رسالة ردع للأعداء، وأن مصر تحتفل بالشهداء وتعتز وتفخر بأننا أمة شهداء ويجب أن نجعل يوم استشهادهم يوم عيد لا يوما للبكاء.
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