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فى تجربة فنية مبتكرة.. عالم المقاهى بين القاهرة وفيينا

الأحد 08/مارس/2020 - 12:24 م
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بوابة الفجر
محمود حنفي
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تجربة فنية مبتكرة ينظمها المركز الثقافى النمساوى بالقاهرة ضمن فكرة حوار الحضارات وتسعى لالقاء الضوء على بعض السمات المشتركة بين مقاهي القاهرة وفيينا يقوم خلالها الفنان المكسيكي أوسكار كويتو بتقديم عمله التشكيلى المركب الذى يمزج أجزاء مستنسخة من لوحة تاريخية تعود للقرن التاسع عشر بعناصر تقليدية تنتمى للمقاهى التى تمثل عالم فريد متشابك العناصر يحوى الملامح الانسانية العامة للمدن ، وانطلاقا من الحرص على المعايشة الواقعية قرر كويتو تقديم فكرته في مقهى فيينا بشارع القصر العينى وسط القاهرة وذلك فى السابعة مساء ‪الاربعاء ١١ مارس ويستمر العرض لمدة اسبوع ‬.

جدير بالذكر أن اوسكار كويتو حاصل على درجة الماجستير في الفنون من كلية الفنون التطبيقية بفيينا ويقيم ويعمل حاليا بالنمسا، تعرض أعماله بأماكن مختلفة من العالم مثل مكسيكو سيتي و متحف فيينا وأكاديمية الفنون الجميلة بالنمسا ومتحف أمريكا اللاتينية بلوس انجلوس ، حصل علي العديد من المنح والجوائز الفنية من العديد من الدول منها فرنسا، كندا ، المكسيك، الولايات المتحدة والنمسا.
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