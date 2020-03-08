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نقابات المحامين التركية تُدين الاعتقالات الأخيرة ضد الصحفيين

الأحد 08/مارس/2020 - 12:37 م
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أردوغان
أردوغان
وكالات
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أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "غزته دوفار"، بأن 40 نقابة للمحامين في تركيا، أصدرت بيانًا مشتركًا أدانت فيه الاعتقالات الأخيرة التي طالت صحفيين أتراك، مؤكدة أن "الصحافة ليست جريمة".

 

ونشر الموقع الإلكتروني نص البيان، وأكد فيه حرية الصحافة والصحفيين، ودورهم في إطلاع الرأي العام على ما خفي عنهم من حقائق يتعمد النظام الحاكم التعتيم عليها.

 

وأوقفت السلطات التركية، صحفيين اثنين، وقد يواجهان عقوبة السجن 9 سنوات، لنشرهما تقريراً عن جنازة ضابط بالاستخبارات قتل في ليبيا.

 

ويوم الأربعاء الماضي، أبقت محكمة في إسطنبول، باريش ترك أوغلو وهوليا كيلينتش قيد التوقيف المؤقت، بعدما نشرا عبر موقع "أوضه تي في" فيديو يقولان إنه لمراسم الدفن التي جرت في تكتم.

 

 وتمت ملاحقة الصحفيين لكشفهما هوية عنصر الاستخبارات، ونشر الموقع اسم العنصر المزعوم والحرف الأول من اسمه العائلي، مضيفا أنه دفن في غرب تركيا.

 

 

 

 

 

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الكلمات المفتاحية

نقابات المحامين التركية الصحفيين الاعتقالات الأخيرة

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