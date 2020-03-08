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الجنايني: متفائل بالفوز على توجو و"الفار" يرفع قيمة الدوري المصري

الأحد 08/مارس/2020 - 12:21 م
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الأهلي
الأهلي
محمد جمال
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تحدث عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم عن تظبيق تقنية حكم الفيديو VAR رسميًا ببطولة الدوري المصري، وعن مواجهة منتخب مصر مع توجو بتصفيات كأس الأمم الإفريقية نهاية الشهر الجاري.

 

أكد عمرو الحنايني رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، في تصريحات خاصة لبرنامج من الآخر مع محمد شبانة عبر إذاعة شعبي إف أم، أنه تولى مهمته بالاتحاد المصري من أجل أخذ قرارات لصالح الكرة المصرية، وهذه القرارات قد تغضب البعض وتسعد البعض الأخر، ومن السهل مجاملة الجميع لكنه يطبق اللوائح.

 

وأضاف أن الصعوبات الوحيدة التي تواجهه الوقت لكنه استطاع تنفيذ كل ما وعد به الفترة الماضية، وهو يراعي ضميره في كل قراراته وكل عضو من أعضاء اللجنة الخماسية ورقيبهم الله، مؤكدًا أنه لا يفعل شيء غير راضٍ عنه، وهو لا يكل ولا يمل ولا يعرف الفشل في عمله، وجاء الاتحاد لخدمة وطنه لمدة عام اعتبرها فترة تجنيد بالجيش وإنهاء المهمة الموكلة إليه ويرحل بعدها.

 

وصرح أن بعد تطبيق تفنية الڤيديو بالدوري ستزيد من قيمته كثيرًا، ويضر دخل للأندية خلال الفترة المقبلة ويعود على الكرة المصرية بتحسن نتائجها وهذا ما يريده لأن الكرة هى عشق الشغب المصري .

 

وقال: "كل الدعم والتوفيق للمنتخب الأول أمام توجو ويكون المعسكر ناجح والمباراتين الذهاب والعودة يومي ٢٦ و٢٩ من الشهر الجاري ومتفاءل جدًا بالفوز ولو لم أكن متفائلًا لم أنجح".

 

واختتم حديثه أنه يريد أن يصبح محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني في أفضل مكانة يستحقها ورافع علم بلده وسفير لها وتحقيق إنجازات مع المنتخب الوطني.

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الكلمات المفتاحية

عمرو الجنايني الدوري المصري الاهلي اتحاد الكرة

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