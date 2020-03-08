صندوق مصر السيادي: نستهدف الاستحواذ على أصول بقيمة 80 مليار جنيه





أعلن أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق السيادي المصري، أن الصندوق يستهدف الاستحواذ على أصول بقيمة تتراوح بين 70 إلى 80 مليار جنيه خلال الفترة القادمة.





وأوضح "سليمان"، على هامش مؤتمر مستقبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص الذي تنظمه الجمعية المصرية لشباب الأعمال ، أن هذه الأصول تشمل كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة، مشيرًا إلى أن الصندوق يسعي لتعظيم قيمتها بالمشاركة مع مستثمرين استراتيجين من القطاع الخاص.



