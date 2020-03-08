أفغانستان.. اغتيال مسؤول واثنين من مساعديه على يد مسلحين مجهولين

أطلق مسلحون مجهولون النار على ثلاثة أشخاص في العاصمة الأفغانية، كابول، اليوم الأحد، بمن فيهم عضو في المجلس الإقليمي لمقاطعة لوغار الشرقية، أدى إلى مقتلهم.





وقال فردوس فارامرز، المتحدث باسم شرطة كابول: "قُتل عضو مجلس مقاطعة لوغار ناصر غيرات واثنان من حراسه وأُصيب آخر."، كما أوردت وكالة "رويترز".





لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن القتل في العاصمة، والذي كان قد شهد بالفعل عدة أيام عنيفة.





في يوم الجمعة، قُتل ما لا يقل عن 32 مدنياً وأصيب حوالي 180 آخرين بعد أن فتح مسلحان النار على حفل بمناسبة ذكرى وفاة عبد العلي مزاري ، الزعيم الشيعي المقتول. أعلنت الدولة الإسلامية الهجوم.





وقال صديق صادق، المتحدث باسم القصر الرئاسي في تغريدة، إن الرئيس أشرف غني عين، اليوم الأحد، وفداً للتحقيق فيما وصفه بأنه "هجوم إرهابي" على الحفل في كابول.





أصبحت عمليات القتل المستهدف والاغتيالات والجرائم العنيفة مشكلة متنامية في أفغانستان في السنوات الأخيرة، تفاقمت بسبب الصراعات الاقتصادية في البلاد.



