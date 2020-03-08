Advertisements
Advertisements
Advertisements

أفغانستان.. اغتيال مسؤول واثنين من مساعديه على يد مسلحين مجهولين

الأحد 08/مارس/2020 - 11:57 ص
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
أطلق مسلحون مجهولون النار على ثلاثة أشخاص في العاصمة الأفغانية، كابول، اليوم الأحد، بمن فيهم عضو في المجلس الإقليمي لمقاطعة لوغار الشرقية، أدى إلى مقتلهم.

وقال فردوس فارامرز، المتحدث باسم شرطة كابول: "قُتل عضو مجلس مقاطعة لوغار ناصر غيرات واثنان من حراسه وأُصيب آخر."، كما أوردت وكالة "رويترز".

لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن القتل في العاصمة، والذي كان قد شهد بالفعل عدة أيام عنيفة.

في يوم الجمعة، قُتل ما لا يقل عن 32 مدنياً وأصيب حوالي 180 آخرين بعد أن فتح مسلحان النار على حفل بمناسبة ذكرى وفاة عبد العلي مزاري ، الزعيم الشيعي المقتول. أعلنت الدولة الإسلامية الهجوم.

وقال صديق صادق، المتحدث باسم القصر الرئاسي في تغريدة، إن الرئيس أشرف غني عين، اليوم الأحد، وفداً للتحقيق فيما وصفه بأنه "هجوم إرهابي" على الحفل في كابول.

أصبحت عمليات القتل المستهدف والاغتيالات والجرائم العنيفة مشكلة متنامية في أفغانستان في السنوات الأخيرة، تفاقمت بسبب الصراعات الاقتصادية في البلاد.

وقال نور أحمد، 37 عامًا، وهو سائق سيارة أجرة في كابول، لوكالة "رويترز": "أصبحت كابول مدينة بلا قانون ونظام، وكل من يمكنه فعل ما يريد القيام به، وهذا أمر مخيف للغاية".
Advertisements

أخبار تهمك

خزينة الأهلي تنتعش بعد التأهل الإفريقي

منذ ساعة و 16 دقيقة

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

الأهلي يطلق رصاصة الرحمة على نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

ريال مدريد يخطط لتكرار سيناريو 2016

منذ 40 دقيقة

الرجاء غاضب من الزمالك قبل المواجهة المرتقبة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. انتحار شاب من فوق "هرم خفرع"

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد.. شبورة ورياح وبرودة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شوبير يدافع عن حسين الشحات: يحتاج لعملية جراحية

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يرد على شائعات إيقاف كهربا في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. توجيهات مهمة لرئيس جامعة القاهرة بشأن كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

منذ ساعة

عاجل.. إصابة عماد متعب بجلطة في المخ

منذ حوالي 13 ساعة

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 14 ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

"مريض نفسي".. من هو الشاب المنتحر من أعلى هرم خوفو؟

منذ أقل من ساعة

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ ساعتين و 48 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:01 ص

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

11:47 ص

ريال مدريد يخطط لتكرار سيناريو 2016

12:09 م

"مريض نفسي".. من هو الشاب المنتحر من أعلى هرم خوفو؟

11:50 ص

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status