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يسرا تحتفل باليوم العالمي للمرأة

الأحد 08/مارس/2020 - 12:21 م
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يسرا
يسرا
رشا عادل
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هنأت الفنانة يسرا، المرأة في اليوم العالمي للرأة، من خلال نشر صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت على الصورة قئلة: "يوم سعيد لليوم العالمي للمرأة".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"زاي القمر ماشاءالله عليكي" وأضاف آخر"وانتي بألف خير ومتألقة دائمًا"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا: "الجميلة يسرا".

يذكر أن يسرا، تواصل تصوير مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "دهب عيرة"، الذي تشارك به رمضان 2020، ويشارك في بطولته الفنانة هنادي مهنى وخالد أنور وبيومي فؤاد وجومانا مراد.
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الكلمات المفتاحية

اليوم العالمي للمرأة 2020

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