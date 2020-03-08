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عاجل.. إلغاء فعاليات دار الأوبرا بعمان بسبب فيروس كورونا

الأحد 08/مارس/2020 - 12:19 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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كشفت "دار الأوبرا السلطانيّة مسقط" اليوم الأحد عن إلغاء جميع فعالياتها وحفلاتها، بسبب فيروس كورونا، وذلك حرصًا منها على صحة روّادها، وأوضحت الدار في بيان نشرته وكالة أنباء عمان إلى إيقاف جميع الجولات السياحية في داري "الأوبر السلطانية مسقط" و"الفنون الموسيقية" حتى إشعار آخر، معلنة عن إمكانية استرداد قيمة التذاكر عبر البريد الإلكتروني.

وفي سياق آخر،كان وزير الصحة العمانى الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، قد أعلن بداية من الشهر الحالي، عن تماثل حالتين من الحالات المصابة في السلطنة بفيروس كورونا للشفاء من ضمن 6 حالات إصابة وأن الحالات الأربع المتبقية فى صحة جيدة وحالتهم مستقرة.



والجدير بالذكر أنه قد تم تعلیق الطيران المباشر إلى كل من الصين، وإيران، وتعليق رحلات الطيران السياحي من إيطاليا، كما يتم تطبيق الحجر الصحي لجميع القادمين من الصين وإيران وكوريا الجنوبية وإيطالیا وقد تم رفع الحجر الصحي عن كل القادمين من سنغافورة، واليابان.
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