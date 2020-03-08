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تحذير من "الأرصاد" للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة

الأحد 08/مارس/2020 - 12:18 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إننا نشهد موجة حارة بدأت منذ الأمس وتستمر حتى الغد، وهناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، حيث وصلت درجة الحرارة بالأمس على القاهرة لـ 22 درجة، واليوم 26 درجة، وغدًا 29 درجة.

وحذر "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، من تخفيف الملابس خاصة أن الارتفاع في درجات الحرارة مؤقت، وهناك فارق كبير بين درجة الحرارة العظمي والصغرى، منوهًا باننا سنشهد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة مرة أخرى اعتبارًا من الثلاثاء القادم وحتى نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع القادم. 

وناشد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، بمتابعة النشرات الجوية باستمرار حيث أننا سنشهد فترة تقلبات جوية خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن أهم سمات فصل الربيع الذي يبدأ 21 الشهر الجاري، أنه يشهد تقلبات جوية شديدة وسريعة، ومن الوارد سقوط أمطار خلال الفترة القادمة. 
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درجة حرارة السبت الطقس الأرصاد أخبار مصر

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