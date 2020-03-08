نائبة وزير الاتصالات مشيدة بتمكين المرأة: أقل جرأة على الفساد

قالت الدكتورة غادة لبيب، نائبة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر شهدت تطور كبير في مجال تمكين المرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحة أن رؤية 2030 تركز على دور المرأة وأهميته في الاقتصاد.





وأشارت "غادة"، خلال حوارها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن الدستور به مواد كثيرة تؤكد على ضرورة تمكين المرأة، مشيدة بدعم الرئيس السيسي للمرأة، حيث أنها تكون أقل جرأة على الفساد.



