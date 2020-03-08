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اختبأ بـ"بطانية" ليلا وألقى نفسه 7 صباحا.. انتحار شاب من أعلى هرم خوفو

الأحد 08/مارس/2020 - 12:07 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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كشفت تحقيقات رجال شرطة السياحة والآثار، أن الشاب المنتحر عن طريق إلقاء نفسه من أعلى هرم خوفو، تسلق الهرم أمس السبت، ومكث أعلى سفح الهرم، ومعه "بطانية"، لتدفئته من برودة الجو ليلا.

وأضافت التحقيقات: أن الشاب، ألقى بنفسه من أعلى هرم خوفو، في حوالي الساعة السابعة صباح اليوم الأحد.

وأفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، أن الشاب المنتحر عن طريق إلقاء نفسه من أعلى هرم خوفو، يدعي "مؤمن. أ. ج. ا"، 33 سنة، مقيم بالجيزة، غير متزوج، وبدون عمل، وكان يعاني من مرض نفسي.

كان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود إشارة من العقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث سياحة وآثار الجيزة، بانتحار شاب إثر سقوطه من فوق هرم خوفو.

وتوصلت تحريات العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم إلى أن الشاب مصري الجنسية، وتسلق هرم خوفو، ثم ألقى بنفسه من أعلاه، ليسقط جثة هامدة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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هرم خوفو بوابة الفجر انتحار شاب النيابة العامة الفجر

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