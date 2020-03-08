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وزير المالية عن إفلاس لبنان: "قلت الحمد لله"

الأحد 08/مارس/2020 - 12:05 م
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وزير المالية
وزير المالية
عبداللطيف هيبة
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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأحد: إن الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها مصر على هيكل الاقتصاد المصري، وتفهم البرلمان وفي القلب منه لجنة الخطة والموازنة لتلك الإصلاحات وضرورتها، جنب مصر مصير دولة لبنان.

وأضاف خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، أنه "بعد إعلان رئيس وزراء لبنان إفلاس الدولة وعدم قدرتها على سداد التزاماتها وديونها الخارجية، قلت الحمد لله، رغم كل آلام الإصلاحات الاقتصادية لكن هذا ما جنب مصر هذا المصير".

ولفت إلى أنه على الرغم من إعلان لبنان البدء في اتخاذ خطوات نحو الإصلاح الاقتصادي إلا أنه تأخر في إجراء الإصلاحات وبدأها بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أن لبنان طلب مساندة صندوق النقد الدولي في إصلاح هيكل الاقتصاد، إلا أن طلبه قُوبل بالرفض لتأخره في اتخاذ تلك الإجراءات.

واجتمعت لجنة الخطة والموازنة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

ويستهدف مشروع القانون، تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة "ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة"، منعا لتعدد الإجراءات علاوة عن منع الازدواج الضريبي.

كما يستهدف إرساء منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبيًا، أسوة لما هو متبع في كثير من دول العالم، تمهيدا لبدء نشر الأجهزة والنظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء، وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة.


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