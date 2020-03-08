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ضبط اثنين بمرسى علم بحوزتهما 15 طن أحجار "كوارتز"

الأحد 08/مارس/2020 - 12:03 م
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ذهب
ذهب
محمد طه
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تمكنت حملة من ضباط مباحث قسم شرطة مرسى بمديرية أمن البحر الأحمر، خلال تفقد الحالة الأمنية، من ضبط سيارة نقل، مُحمل عليها كمية من أحجار الكوارتز التي تحوي خام الذهب وزنت نحو 15 طنا، قيادة سائق، مُقيم بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر، وبرفقته عامل يحمل جنسية أجنبية.

وبمواجهتهما اعترفا بالبحث والتنقيب غير المشروع عن خام الذهب، بدائرة القسم وحيازتهم للمضبوطات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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