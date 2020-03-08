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صبا مبارك تغازل جمهورها بصورة من كواليس مسلسلها "حارس الجبل"

الأحد 08/مارس/2020 - 12:03 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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نشرت الفنانة صبا مبارك، مجموعة صور جديدة لها من كواليس مسلسلها الجديد "حارس الجبل" الذي تشارك به في رمضان 2020، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت صبا، خلال الصور مرتدية"تيشرت نص كوم باللون الاسود وكان شعرها مموج منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم".

وعلقت مبارك، على الصور قائلة:"كواليس التصوير".

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة الإردنية، فجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"دا ايه التصوير القمر دا" وأضاف آخر"شو بتجنني"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"بالتوفيق يا جميلة".

يذكر أن آخر أعمال صبا مبارك، المسلسل الإردني "عبور"، الذي شاركت به رمضان الماضي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة رنا جمول، ومنصور الفيلي.
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