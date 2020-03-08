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جنرال موتورز تطلق بطارية كهربائية متطورة ذات سعة أعلى وإمكانيات شحن سريع

الأحد 08/مارس/2020 - 11:55 ص
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بوابة الفجر
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أطلقت شركة جنرال موتورز الأمريكية لصناعة السيارات بطارية Ultium الكهربائية الجديدة، وهي بطارية ذات سعة أعلى وإمكانيات شحن سريع، لتشغيل خطها القادم من السيارات الكهربائية.

وقالت الشركة التي تتخذ من ديترويت مقراً لها، إن معظم سياراتها الكهربائية الجديدة ستحتوي على بطاريات متطورة من طراز Ultium تبلغ 400 فولت، بينما ستحتوي منصة شاحناتها على بطاريات بقوة 800 فولت.

ستطلق العلامات التجارية المشهورة التي تمتلكها جنرال موتورز مثل شيفروليه وكاديلاك وجي إم سي وبويك سيارات كهربائية هذا العام.

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