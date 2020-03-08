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ماجد المهندس يطرح كليب "شهد الحروف"

الأحد 08/مارس/2020 - 11:55 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفنى
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طرح النجم العراقي ماجد المهندس كليب أغنية "شهد الحروف" الذي صوره منذ فترة تحت إدارة المخرج سعيد الماروق في صحراء مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

أغنية "شهد الحروف" من ألحان الموسيقار طلال، كلمات بدر بن عبدالمحسن وحققت أكثر من مليون ونصف مليون مشاهدة منذ إطلاقها قبل شهرين عبر قناة شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات في موقع "يوتيوب".

وفي وقت سابق، طرحت شركة "روتانا" ألبوم ماجد المهندس الجديد، ويحمل الألبوم اسم "شهد الحروف" أيضاً وتم إصداره عبر المتاجر الموسيقية الكبرى، مترافقاً مع حملة دعائية واسعة شملت صفحات “روتانا” على مواقع التواصل الإجتماعي.

ويتضمن الألبوم  10 أغاني متنوعة هي، قاضي غرامي"، "يكفي غياب"، "عيد ميلاد"، "المسألة فيها إن"، "بنام”، “شهد الحروف"، "جفن الليل"، "ياللي احبك موت"، "لحظة هواي" و"شمسك غايبة".

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