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وزيرة الصحة: السياحة آمنة في مصر ولاداعي للخوف (صور)

الأحد 08/مارس/2020 - 11:54 ص
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بوابة الفجر
منى صموئيل
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أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن قطاع السياحة في مصر آمن، موجهة رسالة للعاملين بالقطاع السياحي بضرورة اتباع الأساليب الصحية السليمة للوقاية من كافة الأمراض المعدية.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأحد، معبد الكرنك، في إطار متابعة تطبيق خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن وزيرة الصحة، والسادة الوزراء قاموا بجولة تفقدية لمعبد الأقصر، باعثين رسالة طمأنينة لجميع السائحين والعاملين بالقطاع السياحي، مشيدين بالإقبال الكبير من السائحين من كافة دول العالم لمشاهدة المعالم الأثرية بمعبد الكرنك.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه لا داعي للمبالغة في ردود الأفعال حيال ما تم رصده من حالات حاملة لفيروس كورونا المستجد بالأقصر، حيث أكدت أن المركب النيلي الذي تم اكتشاف حالات به هو بؤرة المرض، موضحة أن كافة الحالات التي تم اكتشافها الحاملة للفيروس كانت دون أعراض للمرض، وذلك بفضل نظام الترصد الوقائي القوي الذي تمتلكه مصر والذي أشادت به منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن جميعها حالتها مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة، بمستشفي العزل، كما تم تعقيم وتطهير المركب.

كما حرص السادة الوزراء على تبادل الحديث مع السائحين لمعرفة ردود أفعالهم، الذين أكدوا أن مصر من أهم المزارات السياحية لديهم، وأنهم مستمتعون تمامًا بالمزارات السياحية والطقس الرائع، إضافةً إلى كرم الضيافة والأمان الذي يشعرون به على أرضها، مشيرين إلى تكرار زيارتهم لمصر.
وزيرة الصحة: السياحة آمنة في مصر ولاداعي للخوف (صور)
وزيرة الصحة: السياحة آمنة في مصر ولاداعي للخوف (صور)
وزيرة الصحة: السياحة آمنة في مصر ولاداعي للخوف (صور)
وزيرة الصحة: السياحة آمنة في مصر ولاداعي للخوف (صور)
وزيرة الصحة: السياحة آمنة في مصر ولاداعي للخوف (صور)
وزيرة الصحة: السياحة آمنة في مصر ولاداعي للخوف (صور)
وزيرة الصحة: السياحة آمنة في مصر ولاداعي للخوف (صور)
وزيرة الصحة: السياحة آمنة في مصر ولاداعي للخوف (صور)
وزيرة الصحة: السياحة آمنة في مصر ولاداعي للخوف (صور)
وزيرة الصحة: السياحة آمنة في مصر ولاداعي للخوف (صور)
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الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة بوابة الفجر المركب النيلي الفجر الصحة الأقصر

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