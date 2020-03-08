انطلاق تصوير فيلم "النمس والإنس" لمحمد هنيدي في هذا الموعد

يبدء صناع فيلم "النمس والإنس" للفنان محمد هنيدى في تصوير أول المشاهد الخاصة بالفيلم يوم 14 مارس الجاري في الديكور الذى يقوم بمعاينته مخرج العمل شريف عرفة.



يُشار أن فيلم "النمس والإنس"بطولة محمد هنيدي،منة شلبي،ويجرى حاليًا اختيار باقي الأبطال، والفيلم من إخراج شريف عرفة.



وعلى صعيد آخر، قرر الفنان محمد هنيدي تأجيل فيلمه الجديد "كينج سايز " لحين انتهائه من تصوير فيلم "النمس والإنس".



والجدير بالذكر أن محمد هنيدي شارك مؤخرًا فى موسم الرياض بمسرحية"3 أيام فى الساحل"، والمسرحية من إخراج مجدي الهواري، بطولة مها أبو عوف،أحمد فتحي، بيومي فؤاد،محمد ثروت، ندى موسى.