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"مريض نفسي".. من هو الشاب المنتحر من أعلى هرم خوفو؟

الأحد 08/مارس/2020 - 11:50 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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أكد مصدر بقطاع أمن الجيزة، أن الشاب المنتحر عن طريق إلقاء نفسه من أعلى هرم خوفو، يدعي "مؤمن. أ. ج. ا"، 33 سنة، مقيم بالجيزة، غير متزوج، وبدون عمل.

وبينت التحريات الأولية، أن الشاب المنتحر كان يعاني من مرض نفسي، فيما تجري الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، تنسيقا مع شرطة السياحة والآثار، تحقيقاتها حول الواقعة صباح اليوم الأحد، واستدعاء أهليته لسماع أقوالهم.


كان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود إشارة من العقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث سياحة وآثار الجيزة، بانتحار شاب إثر سقوطه من فوق هرم خوفو.
وتوصلت تحريات العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، إلى أن الشاب مصري الجنسية، وتسلق هرم خوفو، ثم ألقى بنفسه من أعلاه، ليسقط جثة هامدة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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