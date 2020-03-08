ريال مدريد يخطط لتكرار سيناريو 2016

يحل ريال مدريد مساء اليوم ضيفاً على ملعب "بينتو فيامارين" لمواجهة فريق ريال بيتيس، في الجولة 27 من الدوري الإسباني.





وسيكون ريال مدريد في مهمة استعادة الصدارة مرة أخرى، بعد أن انتزعها برشلونة بفوزه مساء أمس على ريال سوسيداد بملعب كامب نو.





وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية في تقريرها الصادر صباح اليوم، أن النادي الملكي سيخوض النهائي الأول، من بين 12 مباراة نهائية، وصفت بها الصحيفة الشهيرة مبارايات النادي الملكي المتبقية.





كما أشارت الصحيفة، أن المدير الفني للفريق زين الدين زيدان، يسعى لتكرار مع فعله في موسمه الأول مع ريال مدريد، حينما تولى قيادة الفريق في مطلع عام 2016 خلفاً للإسباني رافائيل بينيتيز.





واستطاع زيدان الفوز بآخر 12 مباراة متتالية في الليجا لموسم 2015/2016.





وفاز زيدان على أندية ليفانتي وسيلتا فيجو ولاس بالماس وأشبيلية وبرشلونة وإيبار وخيتافي وفياريال ورايو فاييكانو وريال سوسيداد وفالنسيا وديبورتيفو لاكورونا.





وفي حال كرر زيدان هذا الإنجاز، سيتوج الفريق بلقب الليجا، دون النظر لنتائج غريمه برشلونة.





ويحتل برشلونة صدارة الليجا برصيد 58 نقطة، مقابل 56 نقطة لريال مدريد صاحب المركز الثاني، وذلك قبل مباراة الليلة.



