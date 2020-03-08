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مطالب لريال مدريد وبرشلونة بالسفر بالقطار

الأحد 08/مارس/2020 - 12:40 م
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ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة
الفجر الرياضي
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طالبت منظمة "جرينبيس" البيئية غير الحكومية ناديي برشلونة وريال مدريد بالسفر بالقطار خلال الرحلات القصيرة لأداء مباريات الدورى الإسبانىي.

 

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن المنظمة انتقدت سفر لاعبي ريال مدريد إلى مدن إسبانية يصلها القطار السريع مثل سرقسطة وسالامانكا كما سافر برشلونة السفر بالطائرة إلى العاصمة مدريد من أجل خوض لقاء الكلاسيكو، رغم وجود رحلات قطار متعددة على مدار اليوم بين المدينتين.

 

وأكد الاتحاد الإسباني أنه سيأخذ الطلب فى عين الاعتبار لكنه لن يستطيع إجبار الأندية على السفر بالقطار في الوقت الحالي.

 

 

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