وزيرة الصحة عن كورونا: عندنا الشمس تقتله هو وغيره

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن زيارتها لمعبد الكرنك بالأقصر بصحبة وزير السياحة والآثار ووزير الطيران ومحافظ الأقصر، جاءت لمراجعة الإجراءات وطمأنة المواطنين، وهذا إجراء روتيني طبيعي يحدث في جميع دول العالم بالمناطق التي تظهر بها إصابات.





وأكدت "زايد"، خلال حوارها مع مراسل فضائية "النيل للأخبار" من أمام معبد الكرنك بالأقصر، اليوم الأحد، أن السياحة في مصر منتظمة، وجميع الإجراءات الاحترازية في مصر قوية، والتي تسببت في تشخيص 45 حالة بدون أعراض، وعدد كبير منها جاءت نتيجته سلبية.



