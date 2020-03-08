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وزيرة الصحة عن كورونا: عندنا الشمس تقتله هو وغيره
الأحد 08/مارس/2020 - 11:27 ص
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رقية جمال
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن زيارتها لمعبد الكرنك بالأقصر بصحبة وزير السياحة والآثار ووزير الطيران ومحافظ الأقصر، جاءت لمراجعة الإجراءات وطمأنة المواطنين، وهذا إجراء روتيني طبيعي يحدث في جميع دول العالم بالمناطق التي تظهر بها إصابات.
وأكدت "زايد"، خلال حوارها مع مراسل فضائية "النيل للأخبار" من أمام معبد الكرنك بالأقصر، اليوم الأحد، أن السياحة في مصر منتظمة، وجميع الإجراءات الاحترازية في مصر قوية، والتي تسببت في تشخيص 45 حالة بدون أعراض، وعدد كبير منها جاءت نتيجته سلبية.
وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أننا نقوم بمراجعة الإجراءات مع الفنادق والمراكب والسائحين أنفسهم؛ للاطمئنان بأنفسنا على هذه الإجراءات، معقبة: "إحنا عنينا على كل حاجة ونراقب الوضع بشكل دقيق، وجميع المدن السياحية بها تهوية وشمس تساهم في تقوية مناعة الإنسان وتجعله يتغلب على جميع الفيروسات وليس كورونا فقط، وبلاش ردود أفعال مبالغ فيها"، مناشدة أي مواطن يشعر بارتفاع في درجة الحرارة أن يتوجه للمستشفى سواء كان مخالط او غير مخالط للسياح.
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