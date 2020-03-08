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الأهلي: السفر المبكر سر قهر صن داونز

الأحد 08/مارس/2020 - 11:23 ص
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الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز
علي نبوي
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فسر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأسباب التي ساعدت الفريق الأحمر في عبور عقبة صن داونز الجنوب إفريقي والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وقال عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية إن الأهلي سافر مبكرًا إلى جنوب إفريقيا من أجل التأقلم على الأجواء هناك وطبيعة الطقس.

 

وأضاف مدير الكرة أن هذا الأمر لم يتمكن الأهلي منه في الموسم الماضي بسبب ضغط المباريات وسافر الفريق قبل أيام قليلة من المباراة ولم نظهر بالشكل المطلوب.

 

وتابع عبد الحفيظ نسعى للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري هذا الموسم وإسعاد جماهير الأهلي الكبيرة.

 

 

الجدير بالذكر أن الأهلي تأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد عبور عقبة صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ليضرب موعدا مع الوداد المغربي الذي تخطى النجم الساحلي.

 

 

 

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