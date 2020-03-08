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حسام البدري يعلن اليوم أسماء المحترفين لمواجهتي توجو

الأحد 08/مارس/2020 - 11:21 ص
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منتخب مصر
منتخب مصر
محمد الصو
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يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري المدير الفني، لاستئناف مباريات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون عام 2020.


ويعلن اليوم الأحد، الجهاز الفني عن أسماء قائمة المحترفين استعدادًا لمعسكر الفراعنة المقبل، على أن يتم الكشف عن قائمة المحللين عقب نهاية الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يتواجد ضمن القائمة كل من أحمد حسن كوكا لاعب أولمبياكوس اليوناني، ومحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وعمرو وردة لاعب لاريسيا اليوناني، ومحمود حسن تريزيجه ثنائي أستون فيلا الإنجليزي.

ويستعد المنتخب الوطني، لخوض معسكر مغلق يوم 23 من الشهر الجاري، استعدادًا لمواجهتي توجو بالقاهرة يوم 26، وخارج الديار 29 من نفس الشهر، بالجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021.

وكان الاتحاد المصري برئاسة عمرو الجنايني، وافق على السفر إلى توجو بطائرة خاصة بناءً على طلب من الجهاز الفني، منعًا للأرهاق.

وحصد المنتخب الوطني نقطتين، بالمجموعة بعدما تعادل مع المنتخب الكيني في القاهرة بهدف لكل فريق، قبل أن يتعادل سلبيًا أمام جزر القمر، خارج الديار.
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الكلمات المفتاحية

منتخب مصر مصر حسام البدري توجو

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