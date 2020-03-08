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المرصد السوري يعلن مقتل 117 من مرتزقة أردوغان في ليبيا

الأحد 08/مارس/2020 - 11:16 ص
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المرتزقة السوريين
المرتزقة السوريين
وكالات
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ارتفع عدد قتلى المرتزقة السوريين خلال العمليات العسكرية في ليبيا إلى 117 شخصا، بالإضافة إلى فرار نحو 150 آخرين إلى أوروبا.

                                                   

  وأعلن المرصد السوري، أن عدد المرتزقة الذين وصلوا إلى طرابلس حتى الآن بلغ نحو 4750 مسلحا، في حين أن عدد المسلحين الذي وصلوا إلى معسكرات التدريب في تركيا بلغ نحو 1900 شخص.

 

وكشف المرصد السوري، أن المرتزقة الذين سقطوا في ليبيا، قتلوا خلال اشتباكات على محاور "حي صلاح الدين" جنوب طرابلس، و"الرملة" قرب المطار، بالإضافة إلى "مشروع الهضبة" ومناطق أخرى في ليبيا، فيما يتم إسعاف المصابين بـ3 نقاط طبية؛ وهي "مصحة المشتل وقدور وغوط الشعال".

 

ويذكر أن القتلى ينتمون لفصائل "لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه"، وجميعها فصائل مسلحة مدعومة من تركيا.

 

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الكلمات المفتاحية

مرتزقة سوريين ليبيا تركيا

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