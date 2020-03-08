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"أوبك" تعتزم زيادة إنتاج النفط إلى 10 ملايين برميل يوميا

الأحد 08/مارس/2020 - 11:14 ص
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بوابة الفجر
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أبلغ مصدران رويترز اليوم الأحد، أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تعتزم زيادة إنتاج النفط إلى أكثر بكثير من عشرة ملايين برميل يوميا في إبريل، بعد انهيار اتفاق خفض المعروض بين أوبك وروسيا.


وقالت المصادر إن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان زار شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو أمس السبت وطلب من الشركة تعزيز إنتاجها من الخام بعد انتهاء اتفاق خفض أوبك+ الحالي في نهاية مارس.

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